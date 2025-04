Seshadri Sukumar/imago Alles im Griff: Ju Wenjun

Die 34jährige Chinesin Ju Wenjun trägt weiterhin die WM-Krone: Sie beendete das Match um die Schachweltmeisterschaft der Frauen in Shanghai und Chongqing (China) vorzeitig mit einem überzeugenden 6,5:2,5-Sieg gegen ihre ein Jahr jüngere Landsfrau Tan Zhongyi.

Vor Beginn des WM-Kampfes (1. bis 16. April 2025) prophezeiten viele Experten einen spannenden Zweikampf über die volle Distanz – so wie zuletzt 2023 ebenfalls in Shanghai und Chongqing, als Ju Wenjun das Match gegen ihre Landsfrau Lei Tingjie erst mit dem Sieg in der finalen zwölften Partie 6,5:5,5 für sich entschied und den Titel behauptete. In der Weltrangliste trennten beide Spielerinnen nur hauchdünne sechs Punkte. Während Ju Wenjun eine Ratingzahl von 2.561 aufwies, folgte ihr Tan Zhongyi mit 2.555. Auch die Vorgeschichte sprach für eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe: Im WM-Match 2018 jagte Ju Wenjun der damals amtierenden Weltmeisterin Tan Zhongyi mit einem denkbar knappen 5,5:4,5 den Titel ab. Sie triumphierte später im gleichen Jahr 2018 auch bei der letztmalig im Knockout-System ausgetragenen Weltmeisterschaft über 63 Gegnerinnen. 2020 wehrte sie überdies den Ansturm der starken Russin Alexandra Gorjatschkina ab. Seit die Weltranglistenerste Hou Yifan (China) nur noch sporadisch bei Showevents ihre Kunst zeigt, dominiert Ju Wenjun die weibliche Schachwelt.

Die ein Jahr jüngere Exweltmeisterin Tan Zhongyi eroberte 2017 den Weltmeistertitel, als sie Anna Musitschuk (Ukraine) im Schnellschach-Tiebreak das Nachsehen gab. Auch der Verlust des WM-Zepters nur ein Jahr darauf tat ihren Erfolgen kaum einen Abbruch. Sie ist mittlerweile fünffache chinesische Meisterin und siegte bei der Schnellschachweltmeisterschaft der Frauen 2022. Im Jahr 2024 zeigte sich Tan Zhongyi in bestechender Form. Nachdem sie den hochkarätig besetzten Cairns Cup in St. Louis (USA) für sich entschieden hatte, gelangte sie auch beim Kandidatinnenturnier in Toronto (Kanada) äußerst überzeugend auf Rang eins und avancierte damit verdientermaßen zur WM-Herausforderin.

Sören Bär Der Kulminationspunkt: Ju Wenjun opfert mit 59.Se7+! den Springer, um den schwarzen Turm zu erobern

Zum Auftakt des diesjährigen WM-Matches sah es danach aus, als würde Tan Zhongyi nahtlos an ihre Erfolgssträhne aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. Nach einem Remis in der ersten Begegnung gelang es ihr in der zweiten Partie, die Titelverteidigerin in einem Turmendspiel auszutricksen und in Führung zu gehen. Doch Ju Wenjun besorgte postwendend den Ausgleich. Nach einem Remis in Durchgang vier sah man angesichts des 2:2-Zwischenstandes die Vorhersagen bestätigt. Nun nahm das Duell jedoch eine unvorhergesehene und faszinierende Wendung: Ju Wenjun gewann die nächsten vier Partien allesamt und zog mit 6:2 in Front! Wie konnte es dazu kommen? Nachdem sie in der fünften Partie erstmals ins Hintertreffen geraten war, verschärfte Tan Zhongyi das Spiel in jeder Begegnung etwas mehr, was gegen ihre solide und sicher agierende Gegnerin allerdings einen fatalen Bumerangeffekt erzeugte. Ju Wenjun wartete geduldig auf die bei taktischen Partieverläufen unvermeidlichen Ungenauigkeiten und konterte die Herausforderin eiskalt aus. Vor der neunten Partie war klar, dass Ju Wenjun ein Remis mit den weißen Steinen zur vorzeitigen Titelverteidigung genügen würde. Sie verbuchte das erwartungsgemäße Unentschieden nach 38 Zügen. In der Rossolimo-Variante der Sizilianischen Verteidigung tauschte sie Figur um Figur ab und trocknete das Spielgeschehen dadurch erfolgreich aus. Ohne Siegchance fügte sich Tan Zhongyi ins Remis, das ihre verheerende Niederlage im Match bedeutete.

Der Verlauf des Duells erinnerte stark an das WM-Match zwischen Magnus Carlsen und Jan Nepomnjaschtschi in Dubai 2021, als Nepomnjaschtschi beim Stande von 2,5:2,5 die epische sechste Partie nach 136 Zügen verlor und danach völlig zusammenbrach, so dass Carlsen ebenfalls mit vier Punkten Vorsprung 7,5:3,5 gewann.