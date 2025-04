Die Schauspielerin Karin Lesch ist tot. Das meldete Bild am Mittwoch. Berühmt wurde Lesch vor allem in der Rolle der Königin im Märchenfilm »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« (1973). Meriten hatte sich die Tochter der österreichischen Schauspielerin Mathilde Danegger zuvor vor allem auf den Bühnen des Potsdamer Hans-Otto-Theaters und des Staatstheaters Dresden erworben. Zudem wirkte Lesch in Defa-Filmen wie »Das Zaubermännchen« (1960) und »Die Rote Kapelle« (1971) mit und war mit dem Regisseur Hans Dieter Mäde verheiratet. (jW)