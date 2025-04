Vahram Baghdasaryan, Photolure Photo via AP

Vor 110 Jahren begann der von der Führung des Osmanischen Reichs angeordnete Völkermord an den Armeniern: Von 1915 bis 1917 wurden bis zu 1,5 Millionen Armenier getötet und auf Todesmärsche geschickt. Ihrer wurde am Mittwoch abend in der armenischen Hauptstadt Jerewan gedacht. Nur die Türkei, Aserbaidschan und Pakistan erkennen den Genozid nicht explizit an. Im Vorfeld von Bemühungen, die Beziehungen zu Ankara zu normalisieren, hat Armenien kürzlich angekündigt, der internationalen Anerkennung des Genozids keine Priorität mehr zu geben. (jW)