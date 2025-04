Arno Burgi/dpa

Die Zahl der jungen Erwachsenen ohne Berufsausbildung wächst. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stieg die Zahl der 20 bis 34jährigen ohne Abschluss zwischen 2013 und 2024 um 460.000 auf 1,6 Millionen. Als Grund dafür sieht das IAB unter anderem die Zuwanderung; aber auch unter Deutschen steigt die Quote derjenigen ohne Ausbildung.

Ein vollständiges Bild des laut IAB »austrocknenden Arbeitsmarktes« umfasst auch rund eine Viertelmillion junger Erwachsener, die nach der Schule in Maßnahmen des sogenannten Übergangssektors der Arbeitsagenturen feststeckt, weil sie keinen Ausbildungsplatz findet. Relevant ist auch die Zeit, die Asylsuchende warten müssen, um eine Ausbildung beginnen zu dürfen. Hinzu kommt eine steigende Zahl an Auszubildenden, die ihre Ausbildung frühzeitig abbrechen, weil etwa die Ausbildungsbedingungen zu schlecht sind. Der DGB kommt entsprechend sogar auf insgesamt 2,9 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren ohne Ausbildung. Gleichzeitig bilde nicht einmal jeder fünfte Betrieb aus, erklärte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack anlässlich der Veröffentlichung des letzten DGB-Ausbildungsreports.

Um dem entgegenzuwirken, hat die Berliner Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) am Mittwoch einen Gesetzentwurf für eine Ausbildungsplatzumlage auf den Weg gebracht. Ein Berliner Bündnis aus Gewerkschaften, Unternehmen und der Politik hatte sich im Jahr 2023 auf 2.000 zusätzlich abgeschlossene Ausbildungsverträge bis Ende 2025 geeinigt. Die Ausbildungsumlage soll laut Gesetzentwurf in Kraft treten, wenn das Ziel – und danach sieht es aus – nicht erreicht wird. Das heißt, Unternehmen ab einer bestimmten Größe, die nicht oder nicht genug ausbilden, müssen dann in einen Fonds einzahlen, von dem ausbildende Betriebe profitieren können. Damit es nicht zu dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben kommt, hat sich der Regierende Bürgermeister, Kai Wegner (CDU), am Mittwoch schon einmal vorsorglich gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen.