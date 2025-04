Für die Neuauflage des Prozesses gegen den ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen ist die Jury vollständig. Sieben Frauen und fünf Männer wurden aus einem Pool von knapp 300 Menschen ausgewählt. Hinzu kommen sechs Ersatzjuroren. Die Auftaktplädoyers in dem Verfahren gegen den 73jährigen wurden am Mittwoch in New York erwartet. Der Schuldspruch wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung von 2020 war voriges Jahr wegen Verfahrensfehlern kassiert worden. Eine Serie von Vorwürfen wegen schwerer sexueller Übergriffe gegen Weinstein hatte 2017 die weltweite MeToo-Bewegung mit ins Rollen gebracht. (dpa/jW)