ABACAPRESS/IMAGO Schäden an einem staatlichen Verwaltungsgebäude in Odessa nach einem russischen Drohnenangriff (22.4.2025)

Moskau sieht die Verantwortung für das Zustandekommen von Verhandlungen über eine begrenzte Waffenruhe in Kiew. Der Sprecher der russischen Präsidialverwaltung, Dmitri Peskow, erklärte am Dienstag: »Wenn die ukrainische Seite offen (für Verhandlungen) ist und diese wünscht, dann sollte sie wohl irgendwelche Schritte unternehmen, um die Hindernisse auf dem Weg zu solchen Kontakten abzubauen.« Am Montag hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache seinen Vorschlag erneuert, auf Angriffe gegen zivile Ziele zu verzichten. Kiew erwarte »eine klare Antwort aus Moskau« und sei »zu jedem Gespräch bereit, um dies zu erreichen.«

Auf X teilte Selenskij zudem mit, er habe eine Verhandlungsdelegation nach London entsandt. Bei dem Treffen an diesem Mittwoch mit Vertretern der USA, Frankreichs und Großbritanniens gehe es um Wege zur Beendigung des Krieges.

Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, er sei gesprächsbereit, zunächst gelte es aber genau zu klären, welche Objekte als zivil gelten. Das könne auch in bilateralen Gesprächen zwischen Moskau und Kiew geklärt werden. Eine Antwort habe es darauf bislang nicht gegeben, erklärte Peskow dazu am Dienstag. Somit gebe es derzeit auch noch keine konkreten Pläne für ein Treffen. Putin und Selenskij reagierten auf US-Präsident Donald Trump, der am Sonntag geäußert hatte, er hoffe auf eine Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine »diese Woche«. Einige Medien veröffentlichten außerdem einen Entwurf des Weißen Hauses für einen Friedensplan.

Unterdessen gingen die Kämpfe weiter. Die russischen Streitkräfte eroberten laut TASS in der Grenzregion Kursk das Belogorski-Kloster nahe dem Dorf Gornal zurück. Um das Kloster sei zehn Tage lang heftig gekämpft worden. Russland griff in der Nacht zum Dienstag die ukrainische Hafenstadt Odessa mit Drohnen und am Vormittag Saporischschja mit Gleitbomben an. Dabei wurden eine Frau getötet und etwa 25 Menschen verletzt.

Ebenfalls am Dienstag berichteten russische Medien, dass der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff in dieser Woche erneut in Moskau erwartet wird. Es wäre der vierte Besuch Witkoffs in Russland seit der Amtsübernahme Trumps.