Yevgeny Yepanchintsev/ITAR-TASS/imago

Anlässlich seines 155. Geburtstages gedachten Kommunisten in aller Welt am Dienstag Wladimir Iljitsch Lenins. Insbesondere in der Russischen Föderation fanden Ehrungen für den am 22. April 1870 in Simbirsk geborenen Gründer der Sowjetunion statt – so in Tschita in Transbaikalien, wo eine Monumentalstatue des Revolutionärs aus diesem Anlass gereinigt wurde (Bild). In Moskau legten Teilnehmer des von der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation organisierten Internationalen Antifaschistischen Forums Blumen am Lenin-Mausoleum nieder. (jW)