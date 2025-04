Serbisches Parlament wählt neue Regierung

Darko Vojinovic/AP/dpa Der designierte serbische Ministerpräsident Djuro Macut präsentiert den Parlamentsmitgliedern sein Kabinett (Belgrad, 15.4.2025)

Belgrad. Inmitten der seit Monaten anhaltenden Proteste gegen die politische Führung Serbiens hat das Parlament des Landes am Mittwoch eine neue Regierung gewählt. »Serbien ist die Teilungen und Blockaden leid«, sagte der neu gewählte serbische Regierungschef Djuro Macut am Mittwoch im Parlament bei der Vorstellung seines Kabinetts. Macut, den der serbische Präsident Alexander Vucic selbst nominiert hatte, ist ein Quereinsteiger und nahm 20 Mitglieder der vorherigen Regierung in sein Kabinett auf. Die Opposition kritisierte die kaum veränderte Aufstellung der Regierung und forderte eine Übergangsregierung, die den Weg für Neuwahlen freimachen würde. »Sie sehen eher aus wie eine Secondhand-Regierung als eine neue«, sagte der Abgeordnete Aleksandr Jovanovic. (AFP/jW)