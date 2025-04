Santiago Flores/jW

In der Maigalerie des Verlags 8. Mai haben am Sonntag Mitglieder einer griechischen Delegation vom Kampf in Griechenland gegen Aufrüstung und Krieg berichtet. Auf dem Podium der gut besuchten Veranstaltung mit dem Titel »Antimilitarismus in Griechenland« saßen unter anderem der Gewerkschafter und Anti-NATO-Aktivist Ntinos Palaistidis (Foto, 2. v. l.) und Haris Woganos (2. v. r.). Woganos war bereits am Freitag zusammen mit Jenni Margaritopoulou, Athina Arvaniti, Babis Ntinakis und Alexandra Pavlou zu Gast in den Räumen der jungen Welt. Palaistidis war zuletzt 2024 mit einer deutsch-griechischen Delegation in Berlin, die damals im Gespräch mit dieser Zeitung über Kriegsvorbereitungen und den Protest dagegen erzählt hatte. Ihren aktuellen Berichten zufolge ist Griechenland nach wie vor ein unverzichtbarer Standort für die Kriegsallianz. Auch die genozidale Militärkampagne Israels in Gaza wird den Aktivisten zufolge weiterhin von griechischen NATO-Basen aus unterstützt. (jW)