München. Die Eishockeynationalmannschaft kann sich vor der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden auf Verstärkungen aus der nordamerikanischen NHL freuen. Torhüter Philipp Grubauer von den Seattle Kraken wird bereits ab Dienstag zum Kader von Bundestrainer Harold Kreis stoßen. Dazu werden Weltklasseverteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings und Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks in der kommenden Woche erwartet. Die WM beginnt für die Auswahl des Deutschen Eishockeybundes mit dem Spiel gegen Ungarn am 10. Mai im dänischen Herning. »Uns liegen die Freigaben von Lukas Reichel und Moritz Seider vor, mit ihren NHL-Clubs gab es einen positiven Austausch, so dass die beiden voraussichtlich in Phase vier zu uns stoßen werden«, erklärte DEB-Sportdirektor Christian Künast.

Weitere NHL-Profis wie Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Tom Stützle (Ottawa Senators) und Nico Sturm (Florida Panthers) spielen seit Sonnabend in Nordamerika in den Playoffs. »Vorerst rechnen wir mit keinen weiteren Zugängen«, sagte Künast. Neben den NHL-Spielern Seider und Reichel kommen nur noch wichtige Leistungsträger der beiden Playoff-Finalisten Eisbären Berlin und Kölner Haie in den Kader. (dpa/jW)