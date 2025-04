Rouen. Tennisspielerin Harriet Dart hat mit einer Beschwerde beim WTA-Turnier in Rouen für Aufsehen gesorgt. Während der Niederlage gegen Lois Boïsson (Frankreich) klagte die Britin im Vorbeigehen am Schiedsrichterstuhl: »Können Sie ihr sagen, dass sie Deodorant benutzen soll? Sie riecht wirklich schlecht.« Was Dart womöglich in diesem Moment nicht ganz klar war: Die harsche Äußerung war über Mikrofone am Rand des Courts gut zu vernehmen. Nach der 0:6, 3:6-Pleite bat die 28jährige für ihren Aussetzer beim Erstrundenaus um Entschuldigung. (sid/jW)