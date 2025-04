Budweis. Das deutsche Eishockey-Frauen-Team hat es verpasst, sich weiteres Selbstvertrauen für das schwere Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft in Tschechien zu holen. Im letzten Vorrundenspiel gab es beim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) gegen Japan die zweite Niederlage. Damit belegt das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod in der schwächeren Gruppe B Rang drei hinter Schweden und Japan. Am Donnerstag ist die deutsche Auswahl im Viertelfinale gegen Vorjahresfinalist USA krasser Außenseiter. (dpa/jW)