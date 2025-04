Köln. Die Kölner Haie haben ihren zweiten Matchball genutzt und stehen nach elf Jahren erstmals wieder im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Justin Schütz sorgte in der zehnten Minute der Overtime für den Siegtreffer zum 3:2 gegen den ERC Ingolstadt, nachdem es im sechsten Halbfinalspiel nach der regulären Spielzeit 2:2 (2:1, 0:0, 0:0) gestanden hatte.

Damit entschieden die Rheinländer die Best-of-seven-Serie mit 4:2 für sich. Im Finale warten nun die Eisbären Berlin. Der Meister hatte sich in der anderen Halbfinalserie deutlich mit 4:0 gegen die Adler Mannheim durchgesetzt. Für den enttäuschten Hauptrundensieger geht es nun in den Urlaub. (dpa/jW)