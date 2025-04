»Kunst und Kulturpolitik der DDR«. Buchvorstellung mit Autor Paul Werner Wagner. Der dritte Gesprächsband von Paul Werner Wagner »Vom Morgenrot zum Abendlicht. Was zu bedenken bleibt – Dreizehn Gespräche zur Kunst und Kulturpolitik in der DDR« stellt dreizehn frühe Protagonisten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft der DDR vor. Dienstag, 15.4., 10 Uhr. Ort: Karl-Liebknecht-Haus, Kleine Alexanderstr. 28, Berlin. Veranstalter: Helle Panke Berlin

»Aussichten für eine Konfliktlösung in Nahost«. Vortrag mit Diskussion. Mittlerweile greift die israelische Armee den Gazastreifen wieder heftig an. Ist eine Konfliktlösung noch möglich? Welche Rolle spielt die Palästinensische Nationalbehörde, welche US-Präsident Donald Trump? Was passiert in der Westbank? Welche Rückwirkungen hat das auf den Gazastreifen? Dienstag, 15.4., 19 Uhr. Ort: Haus der katholischen Kirche, Königstr. 7, Stuttgart. Veranstalter: »Die Anstifter« Stuttgart, Katholisches Bildungswerk u. a.

»Muxmäuschenstill X«. Satire und anschließende Podiumsdiskussion. 20 Jahre ist es her, dass die Kultsatire »Muxmäuschenstill« ein Überraschungserfolg war. Nun kommt die lang ersehnte Fortsetzung. Im Anschluss folgt eine Podiumsdiskussion mit Ulrich Schneider vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, dem Elitenforscher Michael Hartmann und anderen zur sozialen Ungleichheit. Donnerstag, 17.4., 18 Uhr. Ort: Filmtheater am Friedrichshain, Bötzowstr. 1, Berlin. Veranstalter: DBG Berlin