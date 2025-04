Eibar. Der portugiesische Radprofi João Almeida (UAE – Emirates – XRG) hat die Baskenlandrundfahrt gewonnen. Er setzte sich nach sechs Etappen gegen den Mallorquiner Enric Mas (Movistar, plus 1:52 Minuten) und den Deutschen Maximilian Schachmann (Soudal – Quick-Step, plus 1:59 Minuten) durch. Das deutsche Großtalent Florian Lipowitz (Red Bull – Bora – Hansgrohe) wurde mit einem Rückstand von 2:07 Minuten Vierter. Beide Deutsche wurden auf der letzten Etappe am Sonnabend von einem Sturz kurz vor dem Izua-Anstieg aufgehalten, wodurch sie Zeit verloren. Den Sieg auf der Schlussetappe über 153,6 Kilometer mit Start und Ziel in Eibar sicherte sich ebenfalls der starke Almeida im Sprint vor Mas. Für Schachmann war die schwere Rundfahrt im Baskenland ein Erfolg. Beim Auftaktzeitfahren hatte der gebürtige Berliner seinen ersten Sieg seit Juli 2023 gefeiert und seinen guten Start in die Saison untermauert. (dpa/jW)