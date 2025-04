Monte-Carlo. Der spanische Tennisprofi Carlos Alcaraz hat erstmals den Titel beim Masters-Turnier in Monte-Carlo geholt und wird damit Alexander Zverev als Nummer zwei der Weltrangliste ablösen. Alcaraz gewann am Sonntag im Finale gegen den zuvor stark aufspielenden Lorenzo Musetti 3:6, 6:1, 6:0. Der am Ende angeschlagene Italiener verpasste seinen ersten Titel bei einem Turnier der höchsten Kategorie nach den vier Grand Slams. Musetti begann im Endspiel gegen Alcaraz stärker und sicherte sich den ersten Durchgang. Danach agierte der Favorit besser und dominierte. Musetti musste sich am rechten Oberschenkel behandeln lassen und konnte sich am Ende der Partie nicht mehr richtig bewegen. (dpa/jW)