Die 24jährige Serbin Teodora Injac war bereits vor dem finalen Durchgang der Schacheuropameisterschaft der Frauen (31.3. bis 10.4.2025) auf Rhodos nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen. Mit phänomenalen neun Punkten aus zehn Partien konnte sie bei eineinhalb Zählern Vorsprung die Konkurrenz nur noch mit einem Fernglas ausmachen. Die Arbeit war getan. Injac gab ihre Schlussrundenpartie gegen Aleksandra Malcewska (Polen) nach nur neun Zügen remis – ihr einziges Unentschieden im elfrundigen Turnier überhaupt. Mit 9,5 Punkten sicherte sie sich überlegen Gold. Irina Bulmaga und Mai Narva einigten sich auf ein 13zügiges Remis und wurden dafür bei jeweils acht Zählern mit Silber und Bronze belohnt. Die punktgleiche Malcewska musste mit der Holzplakette vorliebnehmen, konnte sich aber immerhin über die sichere Weltcupqualifikation freuen.

Dabei begann die EM wenig verheißungsvoll für die dreifache serbische Landesmeisterin Injac. In ihrer Auftaktpartie gegen Anastasia Kirtadze (Georgien) ließ sie mit einem glänzenden Damenopfer schon das Jagdhorn zum Halali ertönen, verwechselte aber vor der Zeitkontrolle fatalerweise die Züge. Statt den weißen Monarchen zweizügig matt zu setzen, landete sie in einem verlorenen Turmendspiel. Von diesem »Schweizer Gambit« zusätzlich angestachelt, startete die Belgraderin einen Siegeszug, der seinesgleichen sucht. Ihr Selbstvertrauen erlangte sie mit einem schönen Gewinn gegen die Portugiesin Ana Ines Teixeira Da Silva zurück. Injac wagte in allen Partien verschiedene Eröffnungssysteme und schlug damit eine Kontrahentin nach der anderen. Nach neun Runden hatte sie sich mit acht Zählern die Tabellenführung einen halben Punkt vor Bulmaga erkämpft und damit das Feld komplett aufgerollt. In der turnierentscheidenden Partie griff Bulmaga als Weiße in einer Spanischen Partie aggressiv an, doch Injac parierte die Attacke. Nach ihrem Gegenangriff glich Bulmagas Position einer Ruine. Mit phänomenalen neun Siegen en suite hätte Frauengroßmeisterin Injac auch eine GM-Norm der Männer erfüllt, wenn ihr nicht eine einzige GM-Gegnerin fehlen würde: Bei ihrem Husarenritt schlug sie »nur« zwei GM und vier IM. Es bleibt abzuwarten, ob der Weltverband die Kontinentalmeisterschaft dennoch mit dem GM-Titel versüßt.

Die vier deutschen Teilnehmerinnen hatten mit der Vergabe der zehn Weltcupplätze nichts zu tun. In den letzten beiden Runden ruinierten drei von ihnen ihre Bilanz vollends. Lediglich Jana Schneider gewann ihre Schlussrundenbegegnung und sprang mit 6,5 Punkten auf Platz 35. Für die an fünf gesetzte Dinara Wagner endete die EM desaströs. Sie verlor ihre letzte Partie, endete bei 5,5 Punkten, fiel auf Platz 64 und in der deutschen Rangliste wieder hinter Elisabeth Pähtz zurück. In den letzten beiden Partien sogar doppelt zur Schlachtbank geführt wurden Fiona Sieber – mit 5,5 Zählern final auf dem 60. Platz – und Josefine Heinemann, die über ihre fünf Punkte und Rang 78 sicher gern den Mantel des Schweigens hüllen würde.