Tausende haben sich am Sonntag in Solidarität mit der in der Türkei verfolgten Opposition versammelt. Zum Protest in Berlin-Mitte hatten mehrere Vereine und Organisationen aufgerufen, darunter türkische, sozialistische und auch alevitische Zusammenschlüsse. Grußworte kamen von der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der Linkspartei; jW-Chefredakteur Nick Brauns sprach über die Verfolgung von Journalisten und prangerte die Unterstützung der BRD für die Erdoğan-Regierung an. Der Demonstrationszug bewegte sich schließlich vom Alexanderplatz bis zum Kanzleramt. (jW)