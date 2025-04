Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Die Bank des Südens und die Weltwirtschaftskrise: Bolivien, Ecuador, Venezuela und die Alternativen zum neoliberalen Kapitalismus« von Eric Touissant, erschienen im Neuen-ISP-­Verlag.

Das Buch »König Donald, die unsichtbaren Meister und der Kampf um den Thron« von Matthias Bröckers, erschienen im Westend-Verlag, haben gewonnen: ­ Andrea Multhaupt aus Lübeck und Andreas ­Aysche aus Pirna.