Den 80. Jahrestag der Befreiung Europas vom Nazifaschismus feiert die junge Welt mit einer Veranstaltung am 8. Mai im Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Dank gilt den Alliierten, allen voran der Sowjetunion, die die Hauptlast der Niederschlagung des Faschismus trug. In Zeiten, in denen unverhohlen erneut Kriegsvorbereitungen getroffen werden, gilt die Losung: »Das Banner des Sieges weitertragen!« Sie ist Verpflichtung, Kriegshetze und Refaschisierung entschlossen entgegenzutreten.

Referate der russischen Historikerin Dr. Ksenia Chepikova und des langjährigen jW-Chefredakteurs Dr. Arnold Schölzel vertiefen das Thema. Eine intergenerationelle Diskussionsrunde stellt sich der Frage, ob die Befreiung vom Faschismus erfolgreich war.

Gefeiert wird mit einer Uraufführung: Hannes Zerbes Neukomposition nach Motiven aus Schostakowitschs 7. Sinfonie, auch »Leningrader Sinfonie«, wird von seinem Jazz Orchester dargeboten. Karten sind bereits jetzt im junge Welt-Shop erhältlich!