In Berlin wird die Künstlerin Yoko Ono gleich mit zwei Ausstellungen gewürdigt. Im Gropius-Bau sind unter dem Titel »Yoko Ono: Music of the Mind« mehr als 200 Arbeiten aus dem umfangreichen Werk der 1933 in Tokio geborenen Ausnahmekünstlerin zu sehen. Die Neue Nationalgalerie zeigt mit »Yoko Ono: Dream to­gether« weitere Werke aus allen Phasen ihrer künstlerischen Laufbahn. Beide Ausstellungen können seit Freitag (11. April) besucht werden. (dpa/jW)