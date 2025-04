Seth Wenig/AP/dpa

Bei einem Hubschrauberabsturz in den Hudson River in New York sind drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Unter den Toten sind auch ein Manager von Siemens Mobility sowie dessen Frau, die für Siemens Energy tätig war. Laut Polizeiangaben ist der Hubschrauber vom Typ Bell 206 in der Innenstadt gestartet und Richtung Norden geflogen. Wie es zu dem Absturz am Donnerstag nachmittag (Ortszeit) kam, war zunächst unklar. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Helikopter kopfüber in der Luft liegt, bevor er abstürzt. (Reuters/dpa/jW)