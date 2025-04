Santiago Arcos/REUTERS

In dem ecuadorianischen Gefängnis »Litoral« ist es zu einem großen Tuberkuloseausbruch gekommen. Das berichtete Reuters am Mittwoch. Bereits am 26. März hatte der Globale Beirat der Tuberkulosekranken in einem offenen Brief an die ecuadorianische Regierung gewarnt, dass über die Hälfte der Insassen des Gefängnisses betroffen seien. Das Problem betreffe aber das gesamte Gefängnissystem, in dem die Inzidenz 123mal höher als in der Gesamtbevölkerung sei. Überfüllung, Unterernährung und Mangel an medizinischer Versorgung seien die Hauptursachen für den Ausbruch. (Reuters/jW)