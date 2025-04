Regisseur Werner Herzog erhält bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig einen »Goldenen Löwen« für sein Lebenswerk. Das teilte der Verwaltungsrat des Festivals in der italienischen Lagunenstadt mit. Der 82jährige wurde für Filme wie »Aguirre, der Zorn Gottes« (1972), »Nosferatu – Phantom der Nacht« (1979) oder »Fitzcarraldo« (1982) vielfach ausgezeichnet. Den »Leone d’Oro« der Biennale gewann er bisher jedoch nie. Herzog zeigte sich in einer kurzen Mitteilung, die von den Veranstaltern verbreitet wurde, »zutiefst geehrt«. »Ich habe immer versucht, ein guter Soldat des Kinos zu sein, und dies ist eine Medaille für meine Arbeit.« (dpa/jW)