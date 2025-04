Verleihung des Rosa-Luxemburg-Preises an Rolf Becker, Sonnabend, 12. April, Babylon, Rosa-Luxemburg-Str. 30, 10178 Berlin. Beginn: 15 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr, Eintritt: 15 Euro (ermäßigt), 23 Euro (normal), 30 Euro (soli)

Ben Becker wurde 1964 in Bremen als Sohn der Schauspielerin Monika Hansen und des Schauspielers Rolf Becker geboren. Zusammen mit seiner Mutter, deren Mann, dem Schauspieler Otto Sander, und seiner Schwester Meret wuchs er u. a. in Westberlin auf. Becker spielte bislang in über 80 Film- und Fernsehproduktionen und wirkte in vielen Theaterinszenierungen und Soloprogrammen. Am 12. April tritt er bei der Verleihung des Rosa-Luxemburg-Preises an Rolf Becker auf.