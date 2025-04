Francisco Seco/AP Photo/dpa

In Istanbul sind am Dienstag abend erneut Tausende Menschen gegen die Verhaftung des Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu auf die Straße gegangen. Studenten zahlreicher Universitäten der Metropole am Bosporus versammelten sich im Stadtteil Kadıköy und verlangten auch die Freilassung inhaftierter Kommilitonen. Die Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan wurde unter dem Schlagwort »Demokratie und Gerechtigkeit« zum Rücktritt aufgefordert. İmamoğlus sozialdemokratische Partei CHP wollte Mittwoch abend den nächsten Protestmarsch starten. (jW)