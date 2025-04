NurPhoto/IMAGO Container auf Container

Die Volksrepublik China bleibt unnachgiebig. Nachdem die US-Regierung die Zölle auf chinesische Waren auf nun insgesamt 104 Prozent erhöht hatte, kündigte die Regierung in Beijing am Mittwoch an, nun ihrerseits die Sonderabgaben um weitere 50 Prozentpunkte auf damit 84 Prozent für US-amerikanische Produkte hinaufzuschrauben. Sie sollen am Donnerstag in Kraft treten, teilte die chinesische Führung mit. Anders als nach entsprechenden Verlautbarungen von US-Präsident Donald Trump erwartet, zeigt die Volksrepublik wenig Interesse an Verhandlungen: »Falls die USA die Probleme wirklich durch Dialog und Verhandlungen lösen wollen, sollten sie eine Haltung der Gleichheit, des Respekts und des gegenseitigen Nutzens einnehmen«, sagte Außenministeriumssprecher Lin Jian.

Trump reagierte zunächst nicht auf die chinesischen Gegenmaßnahmen. Er forderte Unternehmen dazu auf, zur Umgehung von Zöllen Standorte in die USA zu verlagern. »Dies ist ein großartiger Zeitpunkt, um eure Firma in die USA zu verlegen«, erklärte der Staatschef am Mittwoch auf seiner Onlineplattform Truth Social. »Bleibt cool! Alles wird sich zum Guten wenden. Die USA werden größer und besser sein als je zuvor!«

Um Mitternacht Washingtoner Zeit waren Trumps neue Sonderzölle gegen viele Länder in Kraft getreten, die mit den USA Handel treiben. Für die Staaten der EU gelten dabei 20 Prozent. Erste Brüsseler Gegenzölle in Höhe von zehn bis 25 Prozent sollen in der kommenden Woche in Kraft treten, unter anderem für Jeans und Motorräder aus den USA, teilte die Europäische Kommission mit. Weitere Gegenzölle sollen dann Mitte Mai und Ende des Jahres folgen – das betrifft unter anderem Lebensmittel wie Rindfleisch, Geflügel oder Zitrusfrüchte. Die ersten Zölle treffen nach EU-Angaben ein Handelsvolumen von 3,9 Milliarden Euro, die der zweiten Runde eines im Wert von 13,5 Milliarden. Diese Sonderzölle allerdings sind nicht die Reaktion auf die am Mittwoch morgen in Kraft getretenen sogenannten wechselseitigen Zölle, sondern auf bereits vor rund einem Monat verhängte neue US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. jW-Bericht