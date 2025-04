Mülheim an der Ruhr. Genau 100 Tage vor der Eröffnung der World University Games hat die Fackel das Gastgeberland Nordrhein-Westfalen erreicht. Die Fackel wird nun in weiteren Austragungsorten im Ruhrgebiet zu sehen sein. Bei den Sportwettkämpfen (16.–27. Juli) werden 8.500 studentische Athleten aus rund 150 Ländern in NRW und sowie Berlin zusammenkommen. (sid/jW)