Clem Burke, Schlagzeuger der US-Postpunkpopband Blondie (»Heart of Glass«), ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 70 Jahren, wie die Band mitteilte. Burke habe Krebs gehabt. »Clem war nicht nur ein Schlagzeuger, er war der Herzschlag von Blondie«, schrieben Blondie-Leadsängerin Debbie Harry und Gitarrist Chris Stein auf der Webseite der Band. »Sein Talent, seine Energie und seine Leidenschaft für Musik waren unübertroffen und sein Beitrag zu unserem Sound und Erfolg ist unermesslich.« Die 1974 in New York gegründete Band Blondie gilt als Pionierin der US-amerikanischen New-Wave- und Punkbewegung der späten 70er. (dpa/jW)