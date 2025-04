Vadim Ghirda/AP/dpa Nach Kiew bitte abbiegen: Bei dem angeblichen Vorstoß auf Belgorod handelt es sich eher um psychologische Kriegführung (Charkiw, 24.2.2025)

Seit etwa einer Woche kursiert die Meldung, dass ukrainische Truppen nach Kursk nun auch in der Region Belgorod auf russischem Boden kämpfen. Am Montag bestätigte Präsident Wolodimir Selenskij in seiner abendlichen Ansprache, dass derzeit um zwei grenznahe Dörfer gekämpft werde. Ziel der Operation sei es, Russland von Angriffen auf die auf ukrainischer Seite angrenzende Region Charkiw abzuhalten.

Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist der wirkliche Zweck ein psychologischer: Die eigene Bevölkerung und die westlichen Sponsoren sollen von der anhaltenden Kampfkraft der ukrainischen Armee überzeugt werden. Diese Vermutung liegt um so näher, als die Offensive auf das Kursker Gebiet zum Schluss auch damit begründet worden war, Russland an Angriffen auf den Bezirk Sumi im Nordosten der Ukraine zu hindern. In Wahrheit ist das Gegenteil eingetreten: Sumi ist im Verlaufe der Kursker Operation intensiver von Russland beschossen worden als in vielen Monaten zuvor. Und die Kämpfe am Boden haben sich inzwischen offenbar zu einem erheblichen Teil auf das angrenzende ukrainische Gebiet verlagert. Am Dienstag gab Moskau bekannt, mit der Ortschaft Gujewo eines der letzten grenznahen Dörfer zurückerobert zu haben.

Ukrainische Truppen kämpfen allerdings nach wie vor jenseits der Grenze. Deutlich wird das aus den Operationen der russischen Armee in diesem Abschnitt. Ihre Truppen sind vor einigen Wochen, noch vor der Rückeroberung der Grenzstadt Sudscha, nordwestlich von dieser auf ukrainisches Gebiet vorgestoßen und kämpfen sich jetzt parallel zur Grenze in südlicher Richtung vor bis zu der Straße, die von der Ukraine aus nach Sudscha führt. Zuletzt wurde die Eroberung des Dorfes Basiwka (russisch: Basowka) in etwa zwei Kilometern Entfernung von der Straße gemeldet. Gleichzeitig stoßen Einheiten nach Westen vor, um die Tiefe des Einbruchs zu vergrößern.

Unterdessen versucht Russland offenbar, in der seit Monaten umkämpften Bergbaustadt Torezk eine erfolgreiche Operation aus den Kämpfen um Sudscha zu wiederholen: So wie dort ein unbemerkter Vorstoß russischer Spezialkräfte durch die stillliegende Gasexportpipeline die ukrainische Front im Kursker Gebiet zum Zusammenbruch brachte, so meldete am Wochenende das ukrainische Militär, dass russische Soldaten auch in Torezk versuchten, durch »unterirdische Gänge« in den Rücken der gegnerischen Positionen zu gelangen. Parallel dazu versucht Russland offenbar, Torezk mit seinen befestigten Verteidigungsstellungen zu umgehen, um verlustreiche Häuserkämpfe zu vermeiden: Mehrere Dörfer im näheren Umfeld der Stadt sind in den vergangenen Tagen erobert worden. Geländegewinne meldete Russland auch aus dem Umland von Tschassiw Jar und Pokrowsk.

Die größte Sorge bereitet Kiew offenbar, dass die russischen Truppen auch im Südabschnitt der Front, im Oblast Saporischschja, wieder zum Angriff übergegangen sind. Seit etwa zwei Wochen wird um mehrere dort gelegene frontnahe Dörfer gekämpft. Von der aktuellen Frontlinie aus sind es noch etwa 30 Kilometer bis in die Gebietshauptstadt Saporischschja. Ukrainische Quellen schreiben von der Ansammlung mehrerer zehntausend russischer Soldaten mit schwerer Technik im Hinterland der dortigen Front. Ein Vormarsch an diesem Abschnitt würde nicht nur die vor dem Krieg 700.000 Einwohner zählende Regionalhauptstadt in Gefahr bringen, sondern auch eine von zwei wichtigen Versorgungsrouten für die ukrainischen Truppen im Oblast Donezk.