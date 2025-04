Kevin Lamarque/REUTERS Beide trennt die immer höhere Mauer der Zölle: US-Präsident Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi (hier beim G20-Treffen in Osaka, Japan, 29.6.2019)

China gibt im Zollkrieg mit den Vereinigten Staaten nicht nach und hält an seinen Vergeltungszöllen gegen die USA fest. Nachdem US-Präsident Donald Trump mit einem weiteren Zollaufschlag um 50 Prozentpunkte gedroht hatte, falls Beijing die Vergeltungszölle nicht aufhebe, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Dienstag, das bestätige nur einmal mehr »die erpresserische Natur der USA«. Die Volksrepublik behalte sich weitere Gegenmaßnahmen vor und werde »bis zum Ende kämpfen«. Die US-Zölle auf Einfuhren aus China werden mit Inkrafttreten der jüngsten Erhöhung auf 34 Prozent an diesem Mittwoch nach unterschiedlichen Versuchen, die chaotischen US-Maßnahmen zu berechnen, auf Sätze von bis zu 76 Prozent beziffert. Welche Produkte bei derlei Zöllen überhaupt noch sinnvoll gehandelt werden können, ist völlig ungewiss.

Die EU musste am Dienstag zur Kenntnis nehmen, dass ihr Angebot an die USA, zu einer beiderseitigen Null-Zölle-Regelung im Warenhandel überzugehen, von Trump ausgeschlagen wurde. Die EU wird nun dazu übergehen, Vergeltungszölle zu erheben. Dabei geht es allerdings zunächst einmal um eine Reaktion auf die Stahl- und Aluzölle, die erste Salve im Zollkrieg, die Trump abgefeuert hatte. Die Liste der US-Produkte, auf die ab Mitte Mai EU-Vergeltungszölle erhoben werden sollen, wird dabei wohl kürzer ausfallen als geplant. So soll US-Whiskey von ihr gestrichen werden, weil EU-Weinexporteure größere Verluste zu befürchten hätten als US-Brennereien, sollte Trump wie angedroht die US-Zölle auf Alkoholika aus der EU auf 200 Prozent aufstocken. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen traf am Dienstag zudem Vertreter der Pharmabranche, die Vergeltungszölle komplett vermeiden will, um Trump nicht zu reizen: Medikamente sind bislang von den jüngsten US-Zöllen ausgenommen.

Während von der Leyen am Dienstag China – und nicht etwa die USA – dazu aufrief, eine Verhandlungslösung im Zollkrieg zwischen Washington und Beijing zu suchen, sahen sich mehrere Länder Ost- und Südostasiens gleichentags genötigt, der US-Erpressung nachzugeben und um Gespräche mit der Trump-Regierung zu bitten. Japan, Südkorea und Indien führen bereits Handelsgespräche mit den USA. ­Vietnam wiederum, das einen Einbruch seiner Wirtschaftsleistung um drei Prozent fürchten muss, bot an, in Zukunft mehr Waren aus den USA zu importieren. Malaysia teilte mit, es werde einen »Dialogprozess« starten. In Kuala Lumpur kündigte man jedoch zugleich an, die Beziehungen zu anderen Ländern und Regionen zu intensivieren. Myanmar wies darauf hin, die Zölle in Höhe von 44 Prozent auf seine Waren würden den Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben mit Tausenden Toten weiter erschweren.

In den USA selbst zeichnen sich inzwischen deutliche Widersprüche im konservativen Establishment ab. Wie die Washington Post berichtet, hat sich Elon Musk bisher erfolglos bemüht, Trump von den Zöllen gegen die wichtigsten Handelspartner abzubringen. Dem Wall Street Journal wiederum war zu entnehmen, dass diverse einflussreiche Bank- und Hedgefonds-Manager ebenfalls vergeblich versucht hatten, den, so die Zeitung, »Irrsinn« zu stoppen. Das Blatt nannte in diesem Kontext beispielsweise die Chefs von Großbanken wie J. P. Morgan und von Hedgefonds wie Blackrock. Auch unter US-Senatoren wie Ted Cruz aus Texas regt sich weiterhin Widerstand, nicht zuletzt mit Blick auf die absehbaren Preissteigerungen im eigenen Land.