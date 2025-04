Hamburg. Alina Grijseels droht für die WM-Tests der deutschen Handballerinnen gegen Dänemark auszufallen. Der Einsatz der 28 Jahre alten Rückraumspielerin in den Partien am Mittwoch in Hamburg und am Sonnabend in Aabenraa ist wegen muskulärer Probleme stark gefährdet. »Stand jetzt können wir dieses Risiko nicht eingehen«, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch. Zuvor hatten bereits Rückraumspielerin Nieke Kühne und Kreisläuferin Lisa Antl aus Verletzungsgründen absagen müssen. Zudem fehlt Spielmacherin Annika Lott wegen einer Bänderverletzung. (dpa/jW)