Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag dem seit 2005 in der NHL für die Washington Capitals tätigen russischen Eishockeyspieler Alexander Owetschkin zu dessen NHL-Torrekord gratuliert. »Dieser Erfolg ist nicht nur Ihr persönlicher Erfolg, sondern auch ein echtes Fest für Fans in Russland und im Ausland«, hieß es in einer Mitteilung des Kreml.

»Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück und Kampfgeist, um neue Höhepunkte im Leben und im Sport zu erreichen«, erklärte Putin. Tausende Fans feierten am Sonntag Owetschkins Rekord in Elmont, New York, wo die Capitals bei den New York Islanders zu Gast waren. Der 39jährige schoss dort bei einem Überzahlspiel das 895. Tor seiner Karriere und brach damit den zuvor 26 Jahre lang bestehenden Rekord von Wayne Gretzky. Die Capitals verloren das Spiel dennoch 1:4. (AFP/jW)