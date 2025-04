Eine Mehrheit der Bevölkerung misst der Kultur laut einer Umfrage eine wichtige Rolle für die Gesellschaft zu und hält sie auch im eigenen Leben für bedeutend. Das hat eine repräsentative Befragung von Forsa im Auftrag der Liz-Mohn-Stiftung von gut 3.500 Erwachsenen zu gesellschaftlicher Akzeptanz und Nutzung von Kulturangeboten ergeben. Zu Relevanz, Rolle und Wirken von Kultur zeigte sich demnach eine weitverbreitete positive Einschätzung: Rund 87 Prozent der Befragten stimmen der Aussage »Kultur ist eine wichtige Stütze in einer sich immer schneller verändernden Gesellschaft« entweder »voll und ganz« oder »eher« zu. Die große Mehrheit von 92 Prozent nannte es zutreffend, dass Kultur »wertvolle Gemeinschaftserlebnisse« ermögliche. Und aus Sicht von 80 Prozent der Bevölkerung fördern Kulturangebote Toleranz und Verständnis. Ebenso stimmten 81 Prozent der bundesweit Befragten »voll und ganz« oder »eher« zu, dass Kulturangebote – etwa Kino, Musicals, Ausstellungen, Oper oder auch Konzerte aller Art – zu kritischem Denken sowie zu »Diskussionen und eigenständiger Meinungsbildung« anregen. Kultur bringe Menschen zusammen und baue Brücken, bilanzierte die Vorstandsvorsitzende Liz Mohn. Sie werde von vielen als eine wichtige gesellschaftliche Konstante in Krisenzeiten gesehen. Trotz multipler Krisen bleibe der Rückhalt für staatliche Kulturförderung hoch. Knapp zwei Drittel der Befragten sehen Kultur als ebenso förderungswürdig an wie andere öffentliche Bereiche, betont die Stiftung, die schon 2023 einen Monitor vorgelegt hatte. Besonders bei jungen Menschen wachse die Erwartung, dass kulturelle Einrichtungen eine aktivere Rolle in gesellschaftlichen Debatten übernehmen. Vor allem unter 30jährige schätzen laut Analyse Kultur als Inspirationsquelle und kreativen Raum, der neue Sichtweisen eröffne. Sie wünschten sich niedrigschwellige, auch experimentelle Formate, mehr Veranstaltungen in lockerer Atmosphäre. Auch bei der Attraktivität eines Wohnortes spielt Kultur eine Rolle: Sechs von zehn Befragten sehen ein vielfältiges Kulturangebot als einen zentralen Faktor für Lebensqualität. In Großstädten bewerten fast neun von zehn Menschen ihr Kulturangebot als gut, in kleineren Gemeinden sagt das hingegen mit fünf von zehn nur die Hälfte. (dpa/jW)