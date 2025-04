Associated Press/dpa

Die USA haben ihren Luftkrieg gegen Jemen am Wochenende fortgesetzt. Wie die Agentur SABA am Montag meldete, wurden allein bei einem Angriff auf ein Wohnhaus in der Hauptstadt Sanaa (Foto) am Sonntag vier Menschen getötet und 25 verletzt. Nach US-Angaben soll sich ein Kommandant der weite Teile Jemens kon-trollierenden Ansarollah unter den Todesopfern befinden. Die Organisation hat eine Blockade über das Rote Meer verhängt, um ein Ende des Gazakriegs durchzusetzen. Seit Mitte März greifen die USA Jemen an, um sie zur Aufgabe zu zwingen. (jW)