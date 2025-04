Mohammed Badra/EPA POOL/AP/dpa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf dem Weg zu einem Treffen mit Wirtschaftsbossen (Paris, 3.4.2025)

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angesichts der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle dazu aufgerufen, Investitionen in den USA vorerst auszusetzen. Bereits geplante und künftige Investitionen sollten in allen Branchen so lange aufgeschoben werden, »bis die Lage mit den USA geklärt ist«, sagte Macron zum Auftakt eines Treffens mit Vertretern der in Frankreich besonders betroffenen Branchen am Donnerstag in Paris. Es sei nicht angemessen, Milliarden Euro in die US-Wirtschaft zu investieren, »während diese auf uns draufschlägt«.

Macron nannte die US-Zölle »brutal und unnütz«. »Man korrigiert keine Handelsdefizite durch Zölle«, sagte er. Zudem seien die Zölle nicht nur ein Angriff auf den internationalen Handel, sondern auch »auf die Idee, die wir von unserem Bündnis mit den USA haben«, sagte er. Mittelfristig bedeute dies »eine ziemliche Änderung des Gleichgewichts der Welt«.

Die US-Zölle hätten »massive« Auswirkungen auf sämtliche europäische Exportbranchen und treffe auch die US-Wirtschaft hart, sagte Macron weiter. Frankreich sei insgesamt weniger betroffen als andere EU-Staaten. Die Exporte in die USA machten etwa 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus.

»Europa« müsse sich »reaktiv, vereint und organisiert« zeigen, forderte der französische Präsident und appellierte an die Unternehmer, sich auf europäischer Ebene zu organisieren. »Wenn die Europäer zusammenhalten, (...) schaffen wir es, die Zölle wieder abzuschaffen«, sagte Macron. »Wir werden nichts ausschließen, (...) wir müssen zeigen, dass wir das nicht mit uns machen lassen.« (AFP/jW)