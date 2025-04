Hannover. Samuel Fitwi breitete die Arme aus, von oben regnete es auf der Ziellinie Konfetti: Mit einer Spitzenzeit hat sich der deutsche Rekordhalter in Hannover den deutschen Meistertitel im Marathon gesichert. Fitwi siegte am Sonntag in 2:06:29 Stunden und lief sein drittschnellstes Rennen über die klassischen 42,195 Kilometer. Bei den Frauen verteidigte die Regensburgerin Domenika Mayer in 2:24:22 Stunden ihren Titel erfolgreich. (sid/jW)