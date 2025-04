Suzuka. Weltmeister Max Verstappen hat das dritte Formel-1-Rennen der Saison gewonnen. Beim Großen Preis von Japan in Suzuka feierte der Niederländer im Red Bull einen Start-Ziel-Sieg und stand zum ersten Mal in diesem Jahr auf der obersten Stufe des Podiums. Es ist sein 64. Triumph bei einem Grand Prix in der Königsklasse. Dahinter mussten sich die eigentlich stärker eingeschätzten McLaren um Lando Norris und Geburtstagskind Oscar Piastri mit den Plätzen zwei und drei begnügen. Trotzdem führt Norris die WM weiter vor Verstappen an. (sid/jW)