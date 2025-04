München. Thomas Müller und der FC Bayern gehen nach 17 Profijahren getrennte Wege: Das verkündete das Münchner Klubidol am Samstag vormittag auf Instagram. »Der Verein hat sich bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln. Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt«, schrieb Müller in einem Brief an die Fans des deutschen Fußballrekordmeisters. (sid/jW)