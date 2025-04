Der deutsche Archäologe Gabriel Zuchtriegel bleibt für vier weitere Jahre Direktor des Archäologischen Parks Pompeji. Dies bestätigte der 43jährige der dpa. Er hatte die Leitung der weltberühmten Ausgrabungsstätte 2021 übernommen. Der in Weingarten (Baden-Württemberg) geborene Zuchtriegel war 2015 einer der ersten ausländischen Direktoren der großen Kultureinrichtungen in Italien, als er zum Direktor des Archäologischen Parks in Paestum südlich von Neapel berufen wurde. Seinerzeit waren die Posten erstmals international ausgeschrieben worden. 2021 erhielt er die Berufung für Pompeji. Neben der deutschen hat er auch die italienische Staatsangehörigkeit. Die römische Stadt Pompeji wurde im Jahr 79 nach Christus bei einem Ausbruch des Vesuvs verschüttet. Im 18. Jahrhundert wurde sie unter der Vulkanasche wiederentdeckt. Auch 250 Jahre später machen Wissenschaftler immer noch neue Funde. Der Park ist eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Italiens. (dpa/jW)