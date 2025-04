Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »König Donald, die unsichtbaren Meister und der Kampf um den Thron« von Matthias Bröckers, erschienen im Westend-Verlag.

Das Buch »Frontex – Keiner kommt hier lebend rein: Eine mediterrane Groteske« von Richard Schuberth, erschienen im Verlag Drava, haben gewonnen: ­ Sabine Gebe aus Bernburg und Günter Weinreich aus Hamburg.