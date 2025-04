»Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will«. Lesung und Musik zum 150. Todestag des Dichters Georg Herwegh. Dieser weltberühmte Vers stammt von Georg Herwegh, dem bedeutendsten Lyriker, den Stuttgart hervorgebracht hat. Weil er keinen Militärdienst leisten wollte, flüchtete er im Alter von 22 Jahren aus Stuttgart, lebte danach im Exil in der Schweiz und in Frankreich. Er wurde zum bekanntesten Dichter des Vormärz. Montag, 7.4., 19 Uhr. Ort: Evangelisches Bildungszentrum, Büchsenstraße 33, Stuttgart. Veranstalter: Hospitalhof, Die Anstifter und Stadt Stuttgart

»Wieder Berufsverbote?! Zum Revival politischer Disziplinierungen in Beruf und Ausbildung«. Podiumsdiskussion. Es diskutieren Lisa Poettinger, Klimaaktivistin, Benjamin Ruß, Geoinformatiker und Betroffener, Werner Siebler, Vorsitzender DGB Freiburg und Betroffener des »Radikalenerlasses«, Monika Stein, Vorsitzende GEW Baden-Württemberg, Michael Schubert, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Freitag, 11.4., 19 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Friedrichstraße 41, Freiburg. Veranstalter: DGB Freiburg, GEW Freiburg und viele andere Gewerkschaften und Organisationen

»Entmietung verhindern! E 97 vor Gericht unterstützen«. Solidaritätskundgebung. NAS-Immobilien versucht nun auch mit Hilfe einer Räumungsklage, die Mieter der Eisenbahnstraße 97 rauszuekeln. Alle Bewohner und das soziokulturelle Zentrum Con-Han-Hop sollen ihre Räumlichkeiten endgültig verlassen. Dienstag, 8.4., 12.30 Uhr. Ort: Amtsgericht Leipzig, Bernhard-Göring-Straße 64, Leipzig. Veranstalter: E-97-Soligruppe, Interventionistische Linke Leipzig