Der große Bruce Springsteen hat in seinen Unterlagen gekramt: Gleich sieben bisher unveröffentlichte Alben will der »Boss« Ende Juni rausbringen. »Tracks II: The Lost Albums« soll am 27. Juni erscheinen und insgesamt 83 Songs enthalten, von denen laut Ankündigung der Plattenfirma Sony Music 74 bisher nie offiziell erschienen sind. Die Aufnahmen entstanden in verschiedenen Schaffensphasen des heute 75jährigen zwischen 1983 und 2018. Die sieben Platten wurden ursprünglich als vollständige Alben konzipiert. »All diese LPs sind abgeschlossene Alben – manche davon waren sogar kurz davor abgemischt zu werden –, die allerdings nie veröffentlicht wurden. In den vergangenen Jahren habe ich sie mir oft angehört oder engen Freunden vorgespielt«, erklärte Springsteen. Als Vorgeschmack veröffentlichte er am Donnerstag den Song »Rain in the River«. Deutsche Fans könnten die neuen alten Songs vielleicht sogar bald live hören: Springsteen will in diesem Jahr gemeinsam mit seiner E Street Band erneut Stopps in Europa machen, darunter auch in Berlin (11.6.), Frankfurt (18.6.) und Gelsenkirchen (27.6.). (dpa/jW)