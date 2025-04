Jacquelyn Martin/AP Photo/dpa Ziemlich beste Freunde: Treffen der NATO-Außenminister am Freitag in Brüssel …

Bei ihrem Treffen in Brüssel haben die Außenminister der NATO-Staaten Russland am Freitag aufgefordert, zeitnah auf die Forderungen der USA nach einer Waffenruhe einzugehen. Der US-Chefdiplomat Marco Rubio sagte, seine Regierung werde nicht ewig auf eine russische Antwort warten. Wenn Russland auf Zeit spielen wolle, werde es die Konsequenzen zu spüren bekommen. Die Minister aus Kanada und Estland verlangten, der Regierung in Moskau ein konkretes Ultimatum für eine Waffenruhe zu setzen.

In Washington hält sich unterdessen der russische Sondergesandte Dmitri Kirillow zu Gesprächen mit der US-Administration auf. In einem Interview mit dem Trump-nahen Fernsehsender Fox News sagte er, die Trump-Mannschaft habe den dritten Weltkrieg verhindert und viele kon­struktive Vorschläge gemacht. Kirillow ist kein Karrierediplomat, sondern eigentlich der in Moskau für ausländische Direktinvestitionen Verantwortliche. Er deutete in dem Interview auch an, dass Russland offen sei für gemeinsame Projekte mit den USA bei der Erschließung arktischer Rohstoffvorkommen und dass an der Wiederherstellung direkter Flugverbindungen und kultureller Kontakte »intensiv gearbeitet« werde.

Unterdessen hat das US-Militär offiziell bestätigt, dass die Ukraine im südlich an das Kursker Gebiet anschließenden russischen Bezirk Belgorod ebenfalls die Grenze überschritten und kleinere Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht habe. Der ­Europa-Befehlshaber der US-Armee, General Christopher Cavoli, sagte, die Ukraine habe einen »kleinen, aber bedeutsamen« Teil des russischen Gebiets erobert. Er sei sicher, dass der Krieg nicht mit der Niederlage einer der beiden Seiten enden werde. Der Aussage Cavolis zur Lage im Kursker Gebiet widersprachen Kiewer Angaben darüber, dass die Kämpfe sich dort inzwischen auf der ukrainischen Seite der Grenze abspielten.

Russland setzte unterdessen seine Drohnenangriffe auf Städte fort. Bei einem Angriff auf Charkiw in der Nacht zum Freitag kamen nach Angaben der ukrainischen Polizei fünf Menschen ums Leben und 52 wurden verletzt. Kiew beschoss seinerseits Ziele in den russischen Gebieten Lipezk und Moskauer Umland. Hier soll es nach russischen Angaben keine Verluste und nur geringe Sachschäden gegeben haben.