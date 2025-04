IMAGO/ZUMA Press Wire

Hunderte italienische Studenten haben am Freitag ihre Vorlesungen und Seminare ruhen lassen und sind statt dessen vor das Bildungsministerium in Rom gezogen. Dort verbrannten die Streikenden als Protest gegen das 800 Milliarden Euro schwere EU-Programm »Rearm Europe« eine riesige EU-Flagge und verlangten, das Geld nicht in Krieg, sondern in Bildung zu stecken. Italiens zuständiger Minister Giuseppe Valditara (Lega) war zuletzt durch erhöhte Zuschüsse für Privatschulen und eine reaktionäre Überarbeitung der Unterrichtspläne aufgefallen. (jW)