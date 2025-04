Der italienische Filmregisseur Nanni Moretti ist Medienberichten zufolge wegen eines schweren Herzinfarkts ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Nachrichtenagentur Ansa sowie mehrere Zeitungen berichteten, wurde der 71 Jahre alte Filmemacher danach in einer Klinik in Rom operiert.

Moretti hatte bereits im Oktober vergangenen Jahres einen Herzinfarkt erlitten und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Mittwoch abend hätte er in Rom eigentlich an der Eröffnung einer französischen Filmwoche teilnehmen sollen. Die Veranstalter teilten jedoch kurz vor Beginn des Films mit, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein könne.

Moretti wurde 1953 in Bruneck in Südtirol geboren. Er gehört zu den wichtigsten Filmemachern Italiens. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören »Liebes Tagebuch« (1993), »Der Italiener« (2006) und »Habemus Papam« (2011). Mit »Goldene Träume« (1981) gewann er den Goldenen Löwen der Filmfestspiele von Venedig. (dpa/jW)