Odelyn Joseph/AP Photo/dpa

Tausende Haitianer sind am Mittwoch (Ortszeit) in Port-au-Prince auf die Straße gegangen, um ihrer Wut über die Gewalt bewaffneter Gruppen und das Versagen der Übergangsregierung Ausdruck zu verleihen. Die Wirtschaft sei zusammengebrochen, die Menschen litten unter Hunger. Erpressungen, Vergewaltigungen und Morde seien an der Tagesordnung. Die Demonstration begann friedlich, doch im Laufe des Tages kam es zu Schüssen, die eine Panik auslösten. Die Proteste folgen auf einen Massenausbruch aus einem Gefängnis in der Stadt Mirebalais am Montag. (Reuters/jW)