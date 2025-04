Tuane Fernandes/REUTERS

Tausende brasilianische Lieferanten haben am Dienstag den zweiten Tag in Folge gegen schlechte Arbeitsbedingungen gestreikt. Ihr Protest richtet sich gegen die Hungerlöhne und die Geschäftspraktiken von Onlineplattformen für Lebensmittelbestellungen wie Uber Eats oder Ifood. Nach Streikdemonstrationen in 60 Städten, darunter einer Blockade des Ifood-Hauptquartiers in Osasco, habe zumindest dieser Konzern angekündigt, eine Erhöhung des Mindestbestellwerts für Lieferungen zu prüfen, wie der X-Account Análise Política am Dienstag meldete. (jW)