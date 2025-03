Frankfurt am Main. Die langjährige Fußballnationaltorhüterin Almuth Schult beendet ihre Laufbahn. »Eine Karriere ist gezeichnet durch Höhen und Tiefen, und ich bin froh über jede einzelne von ihnen. Sie haben mich geprägt und lernen lassen. Danke an alle, die mich auf dem Weg begleitet haben«, sagte die 34 Jahre alte Ex-Wolfsburgerin in einer vom Deutschen Fußballbund (DFB) verbreiteten Mitteilung. Schult spielte zuletzt beim US-Klub Kansas City Current und wurde mit den DFB-Frauen 2016 Olympiasiegerin und 2013 Europameisterin. Sie gilt als ein Sprachrohr ihres Sports und setzt sich immer wieder für mehr Geschlechtergerechtigkeit im Fußball ein. (dpa/jW)