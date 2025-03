Der Sänger der Berliner Band Einstürzende Neubauten, Blixa Bargeld, ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Es wurde dem 66jährigen am Montag in Berlin von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) überreicht. Ebenfalls mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurden am Montag der Künstler Ólafur Elíasson, Kulturpolitikerin Eva Hubert (Grüne), Kapitän Joachim Kaiser, Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch, Schauspielerinnen Ilse Ritter und Sophie Rois sowie die Künstlerin Cornelia Schleime. Die Träger des Verdienstkreuzes am Bande seien »wichtige Vorbilder für die Kreativen unseres Landes«, erklärte Roth. Sie eine das Ziel eines friedvollen Miteinanders. (dpa/jW)